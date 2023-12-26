"Перспективы "Краснодара"? Могут принести первый трофей Галицкому, если команда не продаст своих лучших футболистов: Кордобу, Сперцяна и Алонсо. И если будет усиление центральным полузащитником, как они хотят, думаю, они в состоянии оказать давление на "Зенит", - цитирует Тихонова Sport24.
Напомним, что "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров и опережает петербургский "Зенит" на два очка. Команда заняла третье место в группе Кубка России со "Спартаком", "Динамо" и "Пари НН" и сыграет в Пути Регионов с "Химками". Андрей Тихонов выступал за московский "Спартак", "Химки" и самарские "Крылья Советов". Андрей Валерьевич является восьмикратным чемпионом России. После завершения карьеры футболиста, Тихонов был главным тренером щелковского "Спартака", "Енисея" и "Крыльев Советов".
Тихонов - о "Краснодаре": могут принести первый трофей Галицкому, если команда не продаст своих лучших футболистов
Экс-игрок московского "Спартака" Андрей Тихонов высказался о лидерстве "Краснодара" в турнирной таблице РПЛ.
Фото: "Чемпионат"