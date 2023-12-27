"Сезон действительно непросто складывается, и первую половину чемпионата для нашей команды, наверное, надо разделить на две части: до сентября и после. Начало сезона, можно сказать, что провалили! Но Валерий Георгиевич с игроками сделали выводы и постепенно вышли на прошлогодний уровень, играли в хороший результативный футбол", - приводит слова Кафанова "СЭ".
"Ростов" располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ по итогам 18-ти туров. Команда уступила в семи матчах и лишь в пяти одержала победу. Клуб отстает от тройки лидеров на 11 очков. Напомним, что "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата. Южане заняли второе место в группе Кубка России с "Локомотивом", "Уралом" и "Рубином". В первом матчей плей-офф турнира команда Валерия Карпина сыграла вничью 1:1 с московским ЦСКА.
Кафанов - о первой части сезона "Ростова": начало сезона, можно сказать, что провалили
Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов подвел итоги первой половины сезона для южан.
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