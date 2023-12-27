"Его ждёт очень непростой период, потому что это другая страна, другая религия и совершенно другой язык. Если испанский и английский языки можно выучить, то китайский, конечно, сложнее. Сложно будет. Конечно, ему помогут его друзья, которые поехали с ним, но ему нужны будут один или два проводника на поле", - цитирует Радимова "Матч ТВ".
Напомним, что сегодня китайский "Шанхай Шэньхуа" объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды. Предыдущим местом работы российского специалиста был казанский "Рубин", с котором Слуцкий вылетел из РПЛ в Первую лигу. Леонид Викторович является трехкратным Чемпионом России, а также двухкратным обладателем Кубка России. Слуцкий признавался лучшим тренером года по версии РФС в сезонах 2012/2013, 2013/2014 и 2015/2016. Владислав Радимов выступал за московский ЦСКА, петербургский "Зенит" и испанский "Реал Сарагоса".
Радимов - о назначении Слуцкого в китайский клуб: его ждёт очень непростой период
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал назначение Леонида Слуцкого в китайский "Шанхай Шэньхуа".
Фото: ФК "Зенит"