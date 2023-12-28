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Юран: в дворовый футбол "все в атаку" никогда не хотел играть. Для этого нужно быть немножко безумцем

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Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран объяснил, почему его команда во многих матчах играет от обороны.
Фото: ФК "Пари НН"
- В "Нижнем" я для себя уяснил, чего я могу с этими людьми добиваться и в какой футбол эффективнее всего они способны играть. В дворовый футбол - все в атаку - я никогда не хотел и не хочу играть. Для этого нужно быть немножко безумцем. Если у тебя уровень футболистов не позволяет этого делать, значит, нужно выстраивать игру так, чтобы и эффект в виде результата был, и какой-то рисунок игры, - цитирует Юрана "Чемпионат".

По результатам осенней части сезона Российской премьер-лиги "Пари Нижний Новгород" под руководством главного тренера Сергея Юрана занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 24 очка в 18 матчах. При этом волжане забили 15 голов, что является 14-15-м показателем в лиге, и занимают второе место в РПЛ по качеству обороны, пропустив 16 мячей и уступая по этому показателю только лидеру чемпионской гонки "Краснодару" (14 пропущенных мячей).

Гогниев: обороняться может любая команда, это всегда проще и легче. Для меня лучше пусть счёт пусть будет 5:4, чем 1:0

Нижний Новгород Юран
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