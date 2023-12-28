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Нигматуллин: квалификация Абаскаля недостаточна для борьбы за чемпионство

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин раскритиковал главного тренера московского “Спартака” Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
– Испанец — очень фартовый. Когда наступает пора увольнять его и кажется, что это неизбежно, подопечные добиваются результата. Тренер, считаю, не дотягивает до столь серьезного уровня. Его квалификация недостаточна для борьбы за чемпионство, — приводит слова Нигматуллина RT.

Отметим, что испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавляет московский “Спартак” с лета 2022 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2025 года.

Напомним, после 18 туров чемпионата России по футболу московский “Спартак” имеет в собственном активе 30 баллов. Подшефные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Абаскаль Спартак Нигматуллин
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