По информации Revista Colorada, "Коринтианс" принял условия "Зенита" по аренде защитника петербуржцев Роберта Ренана. Сообщается, что по условиям соглашения, между клубами будет предусмотрен пункт о немедленном возвращении игрока, в случае, если будущим летом поступит предложение из Европы. Арендное соглашение между сторонами будет рассчитано до конца 2024 года.
20-летний бразильский центральный защитник перебрался в "Зенит" в январе этого года. В 18 матчах за "сине-бело-голубых" Ренан не отличился голевыми действиями. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Revista Colorada: "Коринтианс" принял условия "Зенита" по аренде Ренана
"Коринтианс" достиг соглашения с "Зенитом" по аренде защитника Роберта Ренана.
Фото: Global Look Press