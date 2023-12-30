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Нападающий "Спартака" Мелёшин: личные итоги года неудовлетворительные. Мне давали шансы, но что-то не получалось

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Форвард столичного "Спартака" Павел Мелёшин подвел личные итоги уходящего года.
Фото: ФК "Спартак"
- Мои личные итоги 2023 года не то чтобы негативные, а скорее неудовлетворительные. Ждал от себя большего, мне давали шансы, но что-то не получалось. Я не переставал работать, всегда выкладывался на тренировках. Буду работать дальше - все получится. Пожелаю себе в 2024 году побольше голов, игрового времени и здоровья, потому что я получал травму и выбыл на три матча.

Павел Мелёшин, играющий на позиции центрального нападающего, является воспитанником академии московского "Спартака". Действующее соглашение 19-летнего футболиста со столичным клубом рассчитано до лета 2025 года. В текущем сезоне форвард принял участие в трех матчах "красно-белых" в российской Премьер-лиге, провел на поле 81 минуту и не отметился результативными действиями. В 5 матчах Кубка России Мелёшин за 236 минут игрового времени забил один гол. Всего в активе футболиста четыре забитых мяча в 25 играх за "Спартак".

Источник: "Чемпионат"

Мелешин Спартак
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