– Наш чемпионат остается интересным. Не могу сказать про уровень — многие считают, что он падает. Но при этом у нас много зрелищных игр — каждый может выиграть и проиграть.
После 18 туров чемпионата России по футболу на первом месте располагается “Краснодар” – “быки” имеют в собственном активе 38 набранных баллов. На второй строчке пребывает петербургский “Зенит”, который заработал 36 очков. Тройку с 32 баллами замыкает московское “Динамо”. Столичный “Спартак”, в свою очередь, идет пятым – в его активе 30 очков.
Источник: “Чемпионат”
Артем Ребров: многие считают, что уровень РПЛ падает, но наш чемпионат остается интересным
Бывший вратарь московского “Спартака” Артем Ребров высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Матч ТВ"