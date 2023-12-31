– “Краснодар” и Эдуард Сперцян — главные открытия этого года в РПЛ. Они пока проводят отличный чемпионат, — цитирует Sport24.
После 18 туров чемпионата России по футболу “Краснодар” заработал 38 баллов. Он занимает первое место в турнирной таблице. В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник “быков” Эдуард Сперцян принял участие в 18 матчах, в которых он забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.
Камоцци: “Краснодар” и Эдуард Сперцян — главные открытия этого года
Франко Камоцци, бывший советник руководства московского “Спартака”, назвал главные открытия 2023 года в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"