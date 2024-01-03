"Его выбил из состава Зиньковский – хороший и качественный футболист. Бонгонда не выдержал конкуренции. Это же не значит, что он плохой. Просто есть игрок, который на данный момент сильнее, и тренер предпочитает его", - приводит слова Бояринцева источник.
Тео Бонгонда перебрался в "Спартак" из испанского "Кадиса" летом прошлого года за 7 миллионов евро. В текущем сезоне в активе 28-летнего вингера 22 матча в чемпионате и кубке России. В них Бонгонда записал на свой счет 5 голов и одну голевую передачу.
Московский "Спартак" по итогам 18-ти туров занимает 5-ю строчку.
Источник: "Metaratings"
Бояринцев: Бонгонда не выдержал конкуренции, его выбил Зиньковский
Экс-футболист "Спартака" Денис бояринцев прокомментировал выступления Тео Бонгонда в первой половине сезона.
Фото: "Чемпионат"