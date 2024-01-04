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Гендиректор Измайлов: "Балтика" ведёт активную работу на трансферном рынке. Нас ожидает 12 финалов

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Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов рассказал о трансферных планах калининградцев на зиму 2024 года.
Фото: ТАСС
- "Балтика" ведёт активную работу на трансферном рынке, есть продвижения в некоторых переговорах. Позиции, которые хотим усилить, назвать не готов. Что касается трансферов на выход, то интерес к нашим футболистам есть. Существует вероятность, что кто-то может покинуть команду. Задачи на весну? Впереди нас ожидает 12 финалов. Мы хотим заработать очки в каждом из этих матчей. А в таблицу будем смотреть по окончании сезона, - передаёт слова Измайлова Sport24.

Экс-генеральный директор московского "Спартака" и "Пари Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов в декабре 2023 года занял аналогичную должность в калининградской "Балтике".

По итогам осенней части текущего сезона впервые за последние 25 лет вернувшиеся в Российскую премьер-лигу калининградцы занимают 15 место с 13 набранными очками в 18 матчах, находясь в зоне прямого вылета. Отставание "Балтики" от зоны стыковых матчей составляет 2 очка, от зоны гарантированного сохранения прописки в РПЛ - 6 очков.

Балтика Измайлов Российские трансферы
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