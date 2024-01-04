"Возможный трансфер Бальбуэны в "Баию"? Нет никаких шансов, что это случится. Он очень хорошо себя чувствует в "Динамо". Вы с большей вероятностью примете приглашение на ужин, чем Фабиан Бальбуэна сыграет в "Баие", ха-ха", - цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ сообщалось, что бразильская "Баия" ищет центрального защитника и уже провела предварительные переговоры о возможном переходе футболиста московского "Динамо" Фабиана Бальбуэны.
Парагваец перебрался в российский клуб летом 2021 года в качестве свободного агента. Его контракт с "бело-голубыми" рассчитан до 30 июня 2025 года. В этом сезоне 32-летний футболист провел за "Динамо" 19 матчей и отметился одной голевой передачей.
Агент Бальбуэна - о переходе в "Баию": нет никаких шансов, что это случится
Футбольный агент защитника московского "Динамо" Фабиана Бальбуэны Агусти Параха заявил о невозможности трансфера своего клиента в бразильский клуб "Баия".
Фото: Чемпионат.com