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Агент Бальбуэна - о переходе в "Баию": нет никаких шансов, что это случится

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Футбольный агент защитника московского "Динамо" Фабиана Бальбуэны Агусти Параха заявил о невозможности трансфера своего клиента в бразильский клуб "Баия".
Фото: Чемпионат.com
"Возможный трансфер Бальбуэны в "Баию"? Нет никаких шансов, что это случится. Он очень хорошо себя чувствует в "Динамо". Вы с большей вероятностью примете приглашение на ужин, чем Фабиан Бальбуэна сыграет в "Баие", ха-ха", - цитирует агента Sport24.

Ранее в СМИ сообщалось, что бразильская "Баия" ищет центрального защитника и уже провела предварительные переговоры о возможном переходе футболиста московского "Динамо" Фабиана Бальбуэны.

Парагваец перебрался в российский клуб летом 2021 года в качестве свободного агента. Его контракт с "бело-голубыми" рассчитан до 30 июня 2025 года. В этом сезоне 32-летний футболист провел за "Динамо" 19 матчей и отметился одной голевой передачей.

Бальбуэна Динамо Российские трансферы
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