Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
22:45
ДженоаНе начат

Кубок Англии

Новости
Брентфорд
22:15
ВулверхэмптонНе начат
Тоттенхэм
23:00
БёрнлиНе начат

Корнеев назвал лучшего легионера РПЛ в 2023 году

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев рассказал, кого считает лучшим легионером РПЛ в ушедшем году.
Фото: Чемпионат.com
"Джон Кордоба провел отличный год. Он один из лидеров "Краснодара" и один из сильнейших нападающих РПЛ. Для меня он лучший легионер РПЛ 2023 года", - цитирует Корнеева "СЭ".

В текущем сезоне Джон Кордоба, играющий на позиции центрального нападающего, сыграл на "Краснодар" 16 матчей в чемпионате России и оформил в них 8+4 по системе гол плюс пас. 30-летний колумбийский форвард занимает на данный момент вторую строчку в гонке бомбардиров РПЛ, уступая нападающему "Зенита" Матео Кассьерре, на счету которого 14 забитых мячей.

Корнеев Кордоба Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится