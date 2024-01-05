"Джон Кордоба провел отличный год. Он один из лидеров "Краснодара" и один из сильнейших нападающих РПЛ. Для меня он лучший легионер РПЛ 2023 года", - цитирует Корнеева "СЭ".
В текущем сезоне Джон Кордоба, играющий на позиции центрального нападающего, сыграл на "Краснодар" 16 матчей в чемпионате России и оформил в них 8+4 по системе гол плюс пас. 30-летний колумбийский форвард занимает на данный момент вторую строчку в гонке бомбардиров РПЛ, уступая нападающему "Зенита" Матео Кассьерре, на счету которого 14 забитых мячей.
Корнеев назвал лучшего легионера РПЛ в 2023 году
Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев рассказал, кого считает лучшим легионером РПЛ в ушедшем году.
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