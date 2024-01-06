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"Матч ТВ": Тимощук продолжает работу в "Зените"

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По данным СМИ, тренер "Зенита" Анатолий Тимощук не покидал Россию и продолжает работу в штабе сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
Информация об отъезде за рубеж экс-опорного полузащитника и действующего тренера петербургского "Зенита" Анатолия Тимощука не соответствует действительности, сообщают СМИ. По данным источника, специалист находится в Санкт-Петербурге и не планирует оставлять работу в тренерском штабе сине-бело-голубых.

Ранее в украинских СМИ появились высказывания американского тренера Денниса Люкенса, прежде работавшего в УПЛ. Специалист заявил, что Тимощук якобы покинул Российскую Федерацию и проживает в другой стране.

44-летний Тимощук в годы игровой карьеры выступал за луцкую "Волынь", донецкий "Шахтёр", "Зенит", "Баварию", алматинский "Кайрат" и сборную Украины. С 2017 года экс-опорный хавбек работает в качестве ассистента в тренерском штабе сине-бело-голубых.

Источник: Matchtv.ru

Тренер из США Люкенс: Тимощук покинул Россию

Зенит Тимощук
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