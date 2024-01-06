Информация об отъезде за рубеж экс-опорного полузащитника и действующего тренера петербургского "Зенита" Анатолия Тимощука не соответствует действительности, сообщают СМИ. По данным источника, специалист находится в Санкт-Петербурге и не планирует оставлять работу в тренерском штабе сине-бело-голубых.
Ранее в украинских СМИ появились высказывания американского тренера Денниса Люкенса, прежде работавшего в УПЛ. Специалист заявил, что Тимощук якобы покинул Российскую Федерацию и проживает в другой стране.
44-летний Тимощук в годы игровой карьеры выступал за луцкую "Волынь", донецкий "Шахтёр", "Зенит", "Баварию", алматинский "Кайрат" и сборную Украины. С 2017 года экс-опорный хавбек работает в качестве ассистента в тренерском штабе сине-бело-голубых.
Источник: Matchtv.ru
Тренер из США Люкенс: Тимощук покинул Россию
"Матч ТВ": Тимощук продолжает работу в "Зените"
По данным СМИ, тренер "Зенита" Анатолий Тимощук не покидал Россию и продолжает работу в штабе сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"