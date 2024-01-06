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Осинькин: в РПЛ после ухода Малкома ни один российский игрок к этому уровню не приблизился

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Главный тренер "Крылев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением о том, кого можно считать лучшим российским футболистом.
Фото: "Матч ТВ"
Осинькин выделил полузащитника "Монако" Александра Головина. В то же время специалист вспомнил об экс-форварде "Зенита" Малкоме, выступающем в Саудовской Аравии за "Аль-Хиляль".

По мнению Осинькина, футболиста такого уровня в РПЛ больше нет.

"Лучший российский игрок – это Александр Головин. В РПЛ же лучшим был Малком, но после его ухода ни один российский игрок, к сожалению, к этому уровню пока не приблизился", – цитирует Осинькина Metaratings.

Малком защищал цвета "Зенита" с 2019 по 2023 годы. В РПЛ он провёл 84 матча. Бразилец забил 38 мячей и сделал 21 результативную передачу.

Осинькин Малком Головин
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