Осинькин выделил полузащитника "Монако" Александра Головина. В то же время специалист вспомнил об экс-форварде "Зенита" Малкоме, выступающем в Саудовской Аравии за "Аль-Хиляль".
По мнению Осинькина, футболиста такого уровня в РПЛ больше нет.
"Лучший российский игрок – это Александр Головин. В РПЛ же лучшим был Малком, но после его ухода ни один российский игрок, к сожалению, к этому уровню пока не приблизился", – цитирует Осинькина Metaratings.
Малком защищал цвета "Зенита" с 2019 по 2023 годы. В РПЛ он провёл 84 матча. Бразилец забил 38 мячей и сделал 21 результативную передачу.
Осинькин: в РПЛ после ухода Малкома ни один российский игрок к этому уровню не приблизился
Главный тренер "Крылев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением о том, кого можно считать лучшим российским футболистом.
Фото: "Матч ТВ"