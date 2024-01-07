Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
14:30
МиланНе начат
Торино
17:00
НаполиНе начат
Удинезе
17:00
ЛациоНе начат
Салернитана
20:00
ЮвентусНе начат
Рома
22:45
АталантаНе начат

Кубок Англии

Новости
Манчестер Сити
17:00
ХаддерсфилдНе начат
Арсенал
19:30
ЛиверпульНе начат

Кубок Испании

Новости
Барбастро
23:00
БарселонаНе начат
Малага
23:00
Реал СосьедадНе начат

Спортдир “Оренбурга”: если будет предложение, Вера, скорее всего, уйдет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор “Оренбурга” Дмитрий Андреев прокомментировал слухи об интересе зарубежного клуба к полузащитнику Лукасу Вере.
Фото: "Матч ТВ"
– Интерес от зарубежного клуба есть? Вроде все с ними проговорили. Если будет предложение, Лукас, скорее всего, перейдет, — цитирует Андреева “РБ Спорт”.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник “Оренбурга” Лукас Вера может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что оренбуржцы ведут переговоры с одним из клубов Европы о трансфере аргентинца.

Напомним, зимой спортивный директор “Оренбурга” Дмитрий Андреев заявил о том, что трансфер Лукаса Веры в московский “Локомотив” был сорван.

Оренбург Вера Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится