– Интерес от зарубежного клуба есть? Вроде все с ними проговорили. Если будет предложение, Лукас, скорее всего, перейдет, — цитирует Андреева “РБ Спорт”.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник “Оренбурга” Лукас Вера может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что оренбуржцы ведут переговоры с одним из клубов Европы о трансфере аргентинца.
Напомним, зимой спортивный директор “Оренбурга” Дмитрий Андреев заявил о том, что трансфер Лукаса Веры в московский “Локомотив” был сорван.
Спортдир “Оренбурга”: если будет предложение, Вера, скорее всего, уйдет
Спортивный директор “Оренбурга” Дмитрий Андреев прокомментировал слухи об интересе зарубежного клуба к полузащитнику Лукасу Вере.
Фото: "Матч ТВ"