"Между "Уралом" и тбилисским "Динамо" есть договоренности по переходу Камара, но возникли проблемы. Появились какие-то другие агенты, захотевшие получить что-то с этого перехода. Пока у нас вялотекущие переговоры по этому футболисту. Не знаю, удастся ли нам закрыть сделку по этому игроку", - цитирует Иванова Sport24.
Усман Камара выступает за тбилисское "Динамо" с января 2022 года. В текущем сезоне вингер отличился 15-ю забитыми мячами и 7-ю результативными передачами в 41-м матче во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего гвинейца в 400 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего года. "Урал" ушел на зимнюю паузу, занимая двенадцатую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.
Президент "Урала" Иванов - о переходе Камара: пока у нас вялотекущие переговоры по этому футболисту
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о трансфере нападающего тбилисского "Динамо" Камара.
Фото: РФС