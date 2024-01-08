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DSF-Agency: "Ростов" не интересовался Холматовым из "Пахтакора"

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Агентство DSF-Agency, представляющее интересы полузащитника "Пахтакора" Диера Халматова, опровергло заинтересованность в полузащитнике из России.
Фото: официальный сайт "Пахтакора"
"Не было никаких звонков ни в клуб, ни мне как агенту. В 2023-м году из России никто не обращался", - приводит слова представителя агентства источник.

21-летний левый вингер является воспитанником "Пахтакора". Контракт Холматова с его нынешним клубом действует до конца 2025-го года. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны "Ростова".

Источник: "РБ Спорт"

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