"Не было никаких звонков ни в клуб, ни мне как агенту. В 2023-м году из России никто не обращался", - приводит слова представителя агентства источник.
21-летний левый вингер является воспитанником "Пахтакора". Контракт Холматова с его нынешним клубом действует до конца 2025-го года. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны "Ростова".
Источник: "РБ Спорт"
DSF-Agency: "Ростов" не интересовался Холматовым из "Пахтакора"
Агентство DSF-Agency, представляющее интересы полузащитника "Пахтакора" Диера Халматова, опровергло заинтересованность в полузащитнике из России.
Фото: официальный сайт "Пахтакора"