"Никаких переговоров с руководством "Локомотива" и агентом Миранчука не было", - сказал глава футбольного департамента "Бешикташа" Самет Айбаба.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к полузащитнику "железнодорожников" со стороны "Бешикташа". Сообщалось, что агент игрока запрашивает у турецкого клуба зарплату в размере 3-х миллионов евро за сезон.
Контракт Миранчука с "Локомотивом" истекает летом 2024-го года, что дает ему возможность вести переговоры с любыми клубами о переходе летом в статусе свободного агента. Также говорилось, что "Локомотив" заинтересован в продлении контракта с Миранчуком, но с понижением зарплаты.
Источник: "Матч ТВ"
"Бешикташ" опроверг слухи об интересе к Антону Миранчуку
Руководство турецкого "Бешикташа" не подтвердило заинтересованность в полузащитнике "Локомотива" Антоне Миранчуке.
Фото: "Матч ТВ"