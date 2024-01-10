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"Бешикташ" опроверг слухи об интересе к Антону Миранчуку

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Руководство турецкого "Бешикташа" не подтвердило заинтересованность в полузащитнике "Локомотива" Антоне Миранчуке.
Фото: "Матч ТВ"
"Никаких переговоров с руководством "Локомотива" и агентом Миранчука не было", - сказал глава футбольного департамента "Бешикташа" Самет Айбаба.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к полузащитнику "железнодорожников" со стороны "Бешикташа". Сообщалось, что агент игрока запрашивает у турецкого клуба зарплату в размере 3-х миллионов евро за сезон.

Контракт Миранчука с "Локомотивом" истекает летом 2024-го года, что дает ему возможность вести переговоры с любыми клубами о переходе летом в статусе свободного агента. Также говорилось, что "Локомотив" заинтересован в продлении контракта с Миранчуком, но с понижением зарплаты.

Источник: "Матч ТВ"

Локомотив Миранчук Ан Российские трансферы Бешикташ
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