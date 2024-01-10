- Это вопрос перспективы и испытание для Салтыкова. Он приходит в команду, где высокая конкуренция. Будет достаточно трудно сразу рассчитывать на стопроцентную игровую практику. Что касается перспективы, Никита себя проявил как один из самых ярких игроков среди молодёжи. У него сегодня есть возможности для совершенствования, играя в основном составе "Крыльев". Есть смысл продолжать играть в "Крыльях Советов", потому что возраст требует определенного опыта, - передаёт слова Бышовца Metaratings.ru.
Ранее пресс-служба московского "Локомотива" официально объявила о подписании контракта с 19-летним атакующим полузащитником "Крыльев Советов" Никитой Салтыковым. Соглашение заключено сроком на четыре года, при этом футболист до конца текущего сезона-2023/2024 продолжит выступать за самарцев на правах аренды.
В текущем сезоне на счету Салтыкова 21 проведённый матч за "Крылья Советов" во всех турнирах, 4 забитых гола и 5 результативных передач. "Локомотив" по итогам осенней части сезона находится на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко, волжане с 29 очками занимают шестую позицию.
Бышовец: Салтыкову в "Локомотиве" трудно сразу рассчитывать на игровую практику. Есть смысл продолжать в "Крыльях"
Экс-главный тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец прокомментировал подписание "железнодорожниками" контракта с 19-летним вингером "Крыльев Советов" Никитой Салтыковым.
Фото: ФК "Локомотив"