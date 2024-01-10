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Президент "Урала": новички на первом сборе? Наверное, будут. Работаем над этим

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Президент "Урала" Григорий Иванов поделился информацией, когда можно ждать в команде новичков.
Фото: ФК "Урал"
- Команда начинает проходить медосмотр 12 января. 16 числа вылетает на сборы. Пока не было никаких вопросов о том, кто может не прилететь. У нас все игроки должны пройти УМО в России. Новички на первом сборе? Наверное, будут. Работаем над этим. Может быть такое, что приедут на первые сборы.

"Урал" финишировал на 12-й позиции по итогам первой части текущего сезона российской Премьер-лиги. Чемпионат России ушел на зимний перерыв и возобновится в марте. Екатеринбургский коллектив набрал 19 очков в 18 сыгранных матчах. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет на данный момент всего два балла. От зоны прямого вылета в Первую лигу уральцев отделяет шесть очков.

Источник: "РБ Спорт"

Урал Иванов Г
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