- Команда начинает проходить медосмотр 12 января. 16 числа вылетает на сборы. Пока не было никаких вопросов о том, кто может не прилететь. У нас все игроки должны пройти УМО в России. Новички на первом сборе? Наверное, будут. Работаем над этим. Может быть такое, что приедут на первые сборы.
"Урал" финишировал на 12-й позиции по итогам первой части текущего сезона российской Премьер-лиги. Чемпионат России ушел на зимний перерыв и возобновится в марте. Екатеринбургский коллектив набрал 19 очков в 18 сыгранных матчах. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет на данный момент всего два балла. От зоны прямого вылета в Первую лигу уральцев отделяет шесть очков.
Источник: "РБ Спорт"
Президент "Урала": новички на первом сборе? Наверное, будут. Работаем над этим
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился информацией, когда можно ждать в команде новичков.
Фото: ФК "Урал"