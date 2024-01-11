"Безусловно, слышать такие слова Карпина было неприятно. Но я же не главный тренер. Валерий Георгиевич говорит то, что думает. Это его мнение. Мне кажется, любому защитнику "Ростова" неприятно это слышать. Но мы видели результаты, которые показывала команда, когда Осипенко не было. Не знаю, все ли зависело от него, но так получалось", - заявил Прохин.
Ранее наставник "Ростова" Валерий Карпин раскритиковал оборону "Ростова", сказав, что без Осипенко это "три мальчика". Данила Прохин принял участие в 15-ти матчах текущего сезона в чемпионате и кубке России в составе "Ростова". В январе защитник отправился в аренду в "Оренбург" с целью получения игровой практики.
В турнирной таблице чемпионата России "Ростов" занимает 10-е место. Подопечные Валерия Карпина набрали 21 очко в 18-ти матчах и лишь на 4 очка опережают "Ахмат", который расположился в зоне стыковых матчей.
Источник: "Sport24"
Прохин: Было неприятно когда Карпин назвал защиту "Ростова" без Осипенко катастрофой
Защитник "Ростова" Данила Прохин рассказал о реакции команды на слова Карпина про проблемы в обороне "Ростова" без Осипенко.
Фото: ФК "Ростов" ВКонтакте