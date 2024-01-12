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Агкацев - об интересе со стороны зарубежных клубов: все закончилось на стадии разговоров

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Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев рассказал об интересе зарубежных клубов к своей персоне.
Фото: ФК "Краснодар"
"Слышал про какой-то интерес, но конкретики особой не было. Все закончилось на стадии разговоров", - цитирует Агкацева "РБ Спорт".

Агкацев провел за основную команду 18 матчей. В текущем сезоне 22-летний голкипер сыграл за "Краснодар" в 7-ми встречах, пропустил 11 мячей и дважды оставил ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро. После 18-ти туров "быки" лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая "Зенит" на два очка. Команда Владимира Ивича сыграет с "Химками" в 1/8 плей-офф Пути Регионов Кубка России.

Краснодар Агкацев
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