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Агент защитника Жиго - о возможном переходе в "Локомотив": у Самюэля очень хорошие отношения со "Спартаком"

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Агент защитника "Марселя" Самюэля Жиго Мохамед Беншенафи отреагировал на слухи о возможном переходе француза в московский "Локомотив".
Фото: РПЛ
- Никто по поводу "Локомотива" со мной не связывался. У Жиго очень хорошие, крепкие отношения с московским "Спартаком", - цитирует Беншенафи Metaratings.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о предложении 30-летнему французскому экс-защитнику московского "Спартака" Самюэлю Жиго и его нынешнему клубу "Марселю" организовать переход в московский "Локомотив" со стороны одного из российских посредников. Сообщалось, что футболист и клуб не сочли этот вариант интересным для себя и не стали его рассматривать.

Жиго выступал за "Спартак" с июля 2018 года по июнь 2022 года, провёл за красно-белых 110 матчей, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. В текущем сезоне в составе "Марселя" Жиго сыграл 13 матчей в Лиге 1, забив два мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

Локомотив Спартак Марсель Жиго Российские трансферы
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