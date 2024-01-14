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Артур: хочу стать чемпионом с "Зенитом" 10 лет подряд

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Бразильский новичок "Зенита" Артур поделился планами на ближайшие годы.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Хочу и здесь стать чемпионом! В последние годы "Зенит" регулярно завоевывал титул, и мне хочется тоже узнать вкус этой победы, разделить ее радость с моими новыми одноклубниками. И чтобы это продолжалось еще пять, а лучше — десять лет подряд!" - сказал Артур.

Полузащитник присоединился к "Зениту" из "Палмейраса" в составе которого стал чемпионом Бразилии. Сумма трансфера, по сообщениям СМИ, составила 15 миллионов евро. Артур присоединился к "Зениту" вместе с двумя другими соотечественниками - вингером "Коринтианса" Педро и защитником "Флуминенсе" Нино.

Источник: официальный сайт "Зенита"

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