"Хочу и здесь стать чемпионом! В последние годы "Зенит" регулярно завоевывал титул, и мне хочется тоже узнать вкус этой победы, разделить ее радость с моими новыми одноклубниками. И чтобы это продолжалось еще пять, а лучше — десять лет подряд!" - сказал Артур.
Полузащитник присоединился к "Зениту" из "Палмейраса" в составе которого стал чемпионом Бразилии. Сумма трансфера, по сообщениям СМИ, составила 15 миллионов евро. Артур присоединился к "Зениту" вместе с двумя другими соотечественниками - вингером "Коринтианса" Педро и защитником "Флуминенсе" Нино.
Источник: официальный сайт "Зенита"
Артур: хочу стать чемпионом с "Зенитом" 10 лет подряд
Бразильский новичок "Зенита" Артур поделился планами на ближайшие годы.
Фото: официальный сайт "Зенита"