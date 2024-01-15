"Я всегда выступал под 7-м или 11-м номером — в Бразилии это характерно для фланговых нападающих. Какую позицию считаю своей коронной? Назову позицию правого нападающего. Но, разумеется, меня могут использовать и в центре поля, и на левом краю", - поделился Артур.
25-летний вингер перебрался из "Палмейраса" в "Зенит" за сумму 15 миллионов евро. За прошлый календарный год он провел 59 матчей во всех турнирах. 39 раз выходил на правом фланге атаки. 3 матча провел слева. Кроме того, периодически Артур появлялся на поле на позиции плеймейкера или в роли центрального нападающего.
Бразилец подписал с "Зенитом" контракт до лета 2027-го года с опцией продления на год.
Источник: официальный сайт "Зенита"
Новичок "Зенита" Артур: моя коронная позиция - правый нападающий
Бразильский новобранец "Зенита" Артур рассказал о своей излюбленной позиции на поле.
Фото: Getty Images