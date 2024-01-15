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Дивеев - о сборах ЦСКА: китайцев видел

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился впечатлениями с тренировочных сборов команды.
Фото: "Чемпионат"
"Команда готова к сбору, ни у кого нет лишнего веса, готовимся к чемпионату. Рассказать что-то интересное для заголовков? Китайцев видел на сборах. Дружелюбные хорошие ребята", - цитирует Дивеева источник.

24-летний защитник Игорь Дивеев пропустил всю первую часть сезона РПЛ из-за травмы лодыжки, сыграл лишь тайм в матче Суперкубка России с "Зенитом". Однако Дивеев получил вызов на сборы команды и должен быть готов ко второй части сезона. Россиянин выступает в ЦСКА с 2019-го года и становился с "армейцами" обладателем Кубка России.

По итогам первой части сезона ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице. В активе команды 28 очков в 18-ти матчах.

Источник: Telegram-канал ПФК ЦСКА

ЦСКА
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