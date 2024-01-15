"Я с нетерпением жду знакомства и встречи с вами на нашем стадионе! Хочу скорее почувствовать, что это такое — выступать за "Зенит", увидеть "Газпром Арену". И я уверен — вы никогда не будете чувствовать в моей игре нехватки самоотдачи и желания выложиться на все 100. Обещаю, что буду делать всё, чтобы радовать вас и радоваться вместе с вами", - обратился Артур к болельщикам "Зенита".
"Зенит" объявил о переходе правого вингера Артура из бразильского "Палмейраса" в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 15 миллионов евро. Артур является действующим чемпионом Бразилии вместе с "Палмейрасом". Футболист будет выступать за "сине-бело-голубых" под 7-и номерои.
В текущее трансферное окно "Зенит" оформил уже 4 входящих трансфера. Помимо Артура, состав команды пополнили Нино из "Флуминенсе", Педро из "Коринтианса" и Ильзат Ахметов из "Краснодара".
Источник: официальный сайт "Зенита"
Новичок "Зенита" Артур - болельщикам: вы никогда не будете чувствовать в моей игре нехватки самоотдачи
Бразильский полузащитник "Зенита" Артур поприветствовал болельщиков своего нового клуба.
Фото: официальный сайт "Зенита"