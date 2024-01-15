Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
22:45
ФрозинонеНе начат

Официально: Мещанинов и "Сочи" расторгли контракт

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
"Сочи" объявил о расторжении контракта с центральным защитником Артемом Мещаниновым.
Фото: официальный сайт "Сочи"
27-летний защитник Артем Мещанинов покинул "Сочи". О расторжении контракта с футболистом объявила пресс-служба клуба. Мещанинов выступал за "Сочи" с лета 2022-го года. Трансфер защитника из "Балтики" обошелся "горожанам" в 0.5 миллиона евро.

В текущем сезоне Мещанинов принял участие в 2-х матчах чемпионата в составе "Сочи", суммарно проведя на поле 98 минут. До возвращения в Россию в 2020-м году защитник принадлежал чешскому "Банику".

Источник: официальный сайт "Сочи"

Мещанинов Сочи Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится