27-летний защитник Артем Мещанинов покинул "Сочи". О расторжении контракта с футболистом объявила пресс-служба клуба. Мещанинов выступал за "Сочи" с лета 2022-го года. Трансфер защитника из "Балтики" обошелся "горожанам" в 0.5 миллиона евро.
В текущем сезоне Мещанинов принял участие в 2-х матчах чемпионата в составе "Сочи", суммарно проведя на поле 98 минут. До возвращения в Россию в 2020-м году защитник принадлежал чешскому "Банику".
Источник: официальный сайт "Сочи"
Официально: Мещанинов и "Сочи" расторгли контракт
"Сочи" объявил о расторжении контракта с центральным защитником Артемом Мещаниновым.
Фото: официальный сайт "Сочи"