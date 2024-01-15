– Что должен сделать Клаудиньо со “Спартаком”? Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности.
Сегодня, 15 января, “Зенит” опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик, где председатель правления петербургского клуба Александр Медведев общался с полузащитником сине-бело-голубых Клаудиньо. Во время диалога функционер показал непристойный жест в адрес московского “Спартака”, ударив несколько раз ладонью по своей сжатой руке.
Источник: “СЭ”
Медведев – о жесте в адрес “Спартака”: каждый понимает в силу своей испорченности
Председатель правления петербургского “Зенита” Александр Медведев объяснил свой жест в адрес московского “Спартака”, показанный во время общения с полузащитником команды Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"