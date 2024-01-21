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Зарема: было бы гораздо честнее, если бы Амарал сказал, что будем переплачивать в 3-4 раза, но привезём качественных игроков

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака Леонида Федуна, высказалась о спортивном директоре команды Томаше Амарале.
Фото: ФК "Спартак"
"Было б гораздо честнее, если бы Амарал сказал, что времена в российском футболе тяжелые, но у Лукойла есть средства, будем переплачивать в 3-4 раза, но привезём качественных игроков, мастерства которых достаточно, чтобы брать здесь трофеи и радовать болельщиков, а в Европе их удел – 15-е места и зарплата 250 000 – 300 000 евро. Легко играть в футбольного менеджера, когда все траты с корпоративной карточки", - приводит слова Салиховой Metartings.

Томаш Амарал был назначен спортивным директором "Спартака" в конце 2023 года, до этого португалец работал в "Бенфике". Московский клуб потратил на летние трансферы 24 миллиона евро - в столицу России приехали: Тео Бонгонда, Хесус Медина, Олег Рябчук и Срджан Бабич. После 18-ти сыгранных туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. "Спартак" уступил "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 1:0. После зимних сборов московский клуб сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Источник: Metaratings

Спартак Салихова Амарал
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