"Джон останется в "Краснодаре" до конца сезона", - заявил агент.
Ранее в прессе появлялась информация об интересе к Кордобе со стороны клубов из нижней части турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Среди претендентов на колумбийского нападающего назывались "Эвертон", "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест".
По итогам первой части сезона "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая "Зенит" на 2 очка, а Джон Кордоба с 8-ю голами в 16-ти матчах является лучшим бомбардиром "горожан".
Источник: "РБ Спорт"
Агент Кордобы: Джон останется в "Краснодаре" до конца сезона
Агент форварда "Краснодара" Джона Кордобы Кристиан Вайн опроверг слухи о возможном уходе своего клиента в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Краснодара"