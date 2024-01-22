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Агент Кордобы: Джон останется в "Краснодаре" до конца сезона

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Агент форварда "Краснодара" Джона Кордобы Кристиан Вайн опроверг слухи о возможном уходе своего клиента в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Джон останется в "Краснодаре" до конца сезона", - заявил агент.

Ранее в прессе появлялась информация об интересе к Кордобе со стороны клубов из нижней части турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Среди претендентов на колумбийского нападающего назывались "Эвертон", "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест".

По итогам первой части сезона "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая "Зенит" на 2 очка, а Джон Кордоба с 8-ю голами в 16-ти матчах является лучшим бомбардиром "горожан".

Источник: "РБ Спорт"

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