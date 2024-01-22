- Кто определяет уровень его мотивации? Я не в курсе такой информации. Опять же, что должен делать Абаскаль? Па-де-де плясать на бровке? Команда идёт в верхней части таблицы. На первое место шансов нет, но в тройку ещё может попасть. Состав не самый сильный, а он не волшебник. Кто мог бы его явно заменить и быть для "Спартака" более комфортным и успешным? - передаёт слова Червиченко Metaratings.ru.
Ранее в испанских СМИ появилась информация об интересе к 34-летнему главному тренеру московского "Спартака" Гильермо Абаскалю со стороны выступающего в Ла Лиге "Кадиса". Однако и сам специалист, и генеральный директор красно-белых Олег Малышев подтвердили, что Абаскаль продолжит сезон во главе российского клуба.
Гильермо Абаскаль: я остаюсь в "Спартаке"
Гендиректор "Спартака" Малышев: из "Кадиса" по поводу Абаскаля к нам не обращались
Червиченко: что должен делать Абаскаль - па-де-де плясать на бровке? Кто мог бы успешнее заменить его в "Спартаке"?
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил на вопрос о мотивации главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: МатчТВ