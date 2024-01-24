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Полузащитник Цулукидзе покидает "Урал" по обоюдному согласию сторон

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"Урал" объявил о расторжении контракта с хавбеком Лукой Цулукидзе
Фото: ФК "Урал"
Как сообщает пресс-служба "Урала", полузащитник Лука Цулукидзе покинул клуб по обоюдному согласию сторон. Контракт с 19-летним футболистом был рассчитан до лета 2026 года.

Цулукидзе перебрался в "Урал" в феврале 2022 года, однако провел за основную команду екатеринбуржцев лишь один матч. Напомним, что грузинский игрок дважды уходил в аренду: в "Сабуртало" и "Динамо" Тбилиси.

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