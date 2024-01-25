- Сейчас не смотрят, молодой ты или взрослый, главное - выдерживать нагрузки, показывать игру. Это какие-то иллюзии, что ставка только на молодёжь. Бывает и такое, что люди играют и в 37, и в 38. Примеров достаточно: и Модрич, и Криштиану, и Месси. Доказывать нужно всё здесь и сейчас, на футбольном поле, - передаёт слова Глушакова Matchtv.ru.
Экс-капитану московского "Спартака" и полузащитнику костромского "Спартака" Денису Глушакову 27 января 2024 года исполнится 37 лет. Первый тренировочный сбор футболист прошёл вместе с "Ростовом" по согласованию с главным тренером жёлто-синих Валерием Карпиным. Осенью 2023 года в 7 сыгранных матчах группы "Золото" дивизиона А Второй лиги Глушаков отметился одним результативным пасом.
36-летний Глушаков: бывает такое, что люди играют и в 37, и в 38. Примеров достаточно: и Модрич, и Криштиану, и Месси
Полузащитник Денис Глушаков высказался по поводу долголетия игроков в современном футболе.
Фото: РПЛ