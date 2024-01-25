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"Чемпионат": Тикнизян и "Зенит" не смогли договориться о размере заработной платы

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По данным СМИ, возможный трансфер левого защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна в "Зенит" срывается из-за несоответствия предложений сторон по зарплате игрока.
Фото: ФК "Локомотив"
24-летний левый защитник сборной Армении Наир Тикнизян не перейдёт из "Локомотива" в "Зенит", сообщают СМИ.

По данным источника, руководство сине-бело-голубых не смогло договориться с игроком о размере его заработной платы по возможному контракту. Сообщается, что петербуржцы предлагали Тикнизяну зарплату в размере около 1,2 миллиона евро в год, в то время как сам он хотел бы получать около 2 миллионов евро в год. По информации источника, в данный момент переговоры между сторонами прекращены.

Ранее жена Тикнизяна телеведущая Яна Ромашкина опубликовала в социальных сетях пост с возможным намёком на переход футболиста в "Зенит".

Источник: "Чемпионат"

Жена Тикнизяна Ромашкина намекнула на переход Наира в "Зенит" (фото)

Metaratings: "Зенит" и Тикнизян не договорились, переход из "Локомотива" срывается

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