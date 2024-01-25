"Тюкавин стал чаще брать игру на себя, больше забивать начал. На этом нельзя останавливаться. Вторая часть сезона для "Динамо" будет зависеть от него. Он и Фёдор Смолов должны сделать результат", - сказал Булыкин.
В текущем розыгрыше РПЛ Константин Тюкавин записал на свой счет 8 мячей. Он является лучшим бомбардиром "Динамо" и вторым - в лиге. По итогам календарного года Тюкавин получил награду "Первая пятерка" - приз лучшему молодому игроку года в России. Также этой зимой нападающий подписал с "Динамо" новый долгосрочный контракт.
По итогам 18-ти туров "Динамо" занимает 3-е место в чемпионате России с 32-мя очками в активе. Отставание от "Зенита", идущего вторым, составляет 4 очка. "Краснодар" опережает "Динамо" на 6 очков.
Источник: "legalbet"
Булыкин: вторая часть сезона "Динамо" зависит от Тюкавина
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал прогресс нападающего "Динамо" Константина Тюкавина и его влияние на команду.
Фото: официальный сайт "Динамо"