"Решение было принято большинством голосов. Два клуба высказались против переноса на 23-25 апреля. У них было свое видение ситуации, но все прошло быстро и конструктивно", - приводит слова Иванова "РИА Новости".
Напомним, что сегодня, 26 января, клубы РПЛ проголосовали за перенос 21-го тура российского чемпионата из-за выборов президента России. После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ и опережает "Зенит" на два очка. Замыкает тройку лидеров московское "Динамо" с отставанием от лидера в шесть очков. В 21-м туре чемпионата России пройдет московское дерби, в котором сыграет ЦСКА и "Спартак".
Президент "Урала" Иванов: два клуба высказались против переноса 21-го тура на 23-25 апреля
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о том, что два клуба РПЛ были против переноса 21-го тура на конец апреля.
Фото: ФК "Урал"