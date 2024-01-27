"Мне известно об интересе нескольких клубов к Милану, но его все устраивает в ЦСКА. Он счастлив в команде и не планирует уходить в ближайшее время", - цитирует агента Metaratings.
Милан Гайич, играющий на позиции правого крайнего защитника, перебрался в московский ЦСКА в качестве свободного агента летом 2022 года. Действующее соглашение 27-летнего сербского футболиста с "армейцами" рассчитано до конца июня 2025 года. В текущем сезоне Гайич сыграл за "красно-синих" 24 матча, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи.
Агент: мне известно об интересе нескольких клубов к Гайичу, но он не планирует уходить в ближайшее время
Агент защитника ЦСКА Милана Гайича Раде Чалдович рассказал, что к игроку есть интерес со стороны других клубов.
Фото: "Матч ТВ"