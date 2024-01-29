По словам президента «Урала» Григория Иванова, полузащитник команды Рай Влут прибыл на сборы с травмой, полученной во время отпуска. Как сообщил Иванов, футболист повредил ахиллов сухожилье. Влут принял решение проходить лечение в Сербии.
«Подробностей пока не знаем. Если не дай бог у него сейчас подтвердится серьезное повреждение, то он может выбыть до конца сезона», - передает слова Иванова «РБ Спорт».
Напомним, что действующее трудовое соглашение футболиста с «Уралом» рассчитано до конца 2024 года. По информации Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 500 тысяч евро.
Хавбек "Урала" Влут может пропустить остаток сезона из-за травмы
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о травме полузащитника Рая Влута.
Фото: ФК "Урал"