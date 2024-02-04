Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
Вест ХэмНе начат
Борнмут
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Арсенал
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
0 - 0 0 0
Кадис1 тайм
Осасуна
18:15
СельтаНе начат
Бетис
20:30
ХетафеНе начат
Реал Мадрид
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
0 - 0 0 0
Салернитана2 тайм
Наполи
17:00
ВеронаНе начат
Аталанта
20:00
ЛациоНе начат
Интер
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вольфсбург
17:30
ХоффенхаймНе начат
РБ Лейпциг
19:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
0 - 0 0 0
Гавр2 тайм
Реймс
17:00
ТулузаНе начат
Метц
17:00
ЛорьянНе начат
Лилль
17:00
КлермонНе начат
Брест
19:05
НиццаНе начат
Лион
22:45
МарсельНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
0 - 0 0 0
Кайрат1 тайм
Динамо
0 - 0 0 0
Канвон1 тайм
Урал
16:30
Аль-ФатехНе начат
Сантос
17:00
Шанхай ШэньхуаНе начат

Агент игрока "Крыльев Советов" Гарре: с высокой степенью вероятности как минимум этот сезон Бенхамин доиграет в Самаре

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Исполнительный директор компании Ultimate Sports Марат Хинчагов, представляющий интересы Бенхамина Гарре, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Не секрет, что последнее время интерес к Гарре проявляли несколько российских и итальянских клубов. До конкретных предложений дело пока не дошло. Трансферное окно в России ещё открыто, но с высокой степенью вероятности как минимум этот сезон Бенхамин доиграет в Самаре", - цитирует Хинчагова "Чемпионат".

В текущем сезоне Гарре провел за "Крылья Советов" 20 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего вингера в 8 миллионов евро. Cообщалось, что интерес к игроку проявляют итальянские "Лацио" и "Удинезе". Напомним, что после 18-ти сыгранных туров самарский клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидирующего "Краснодара" на девять очков. Команда Игоря Осинькина вылетела из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место в группе с "Ахматом", "Балтикой" и "Зенитом".

Крылья Советов Гарре Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится