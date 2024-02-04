"Не секрет, что последнее время интерес к Гарре проявляли несколько российских и итальянских клубов. До конкретных предложений дело пока не дошло. Трансферное окно в России ещё открыто, но с высокой степенью вероятности как минимум этот сезон Бенхамин доиграет в Самаре", - цитирует Хинчагова "Чемпионат".
В текущем сезоне Гарре провел за "Крылья Советов" 20 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего вингера в 8 миллионов евро. Cообщалось, что интерес к игроку проявляют итальянские "Лацио" и "Удинезе". Напомним, что после 18-ти сыгранных туров самарский клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидирующего "Краснодара" на девять очков. Команда Игоря Осинькина вылетела из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место в группе с "Ахматом", "Балтикой" и "Зенитом".
Агент игрока "Крыльев Советов" Гарре: с высокой степенью вероятности как минимум этот сезон Бенхамин доиграет в Самаре
Исполнительный директор компании Ultimate Sports Марат Хинчагов, представляющий интересы Бенхамина Гарре, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"