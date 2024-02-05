"После увольнения из сборной Египта, считаю, что Руй Витория — кандидат номер один в "Спартак", который точно должен опережать в шорт-листах Карпина и Черчесова. Рую Витории надо обязательно дать второй шанс в "Спартаке". Я обеими руками "за", потому что этот гештальт у болельщиков должен закрыться. Тем более сейчас португальский спортивный директор и португальский скаут из той же системы. Будет мега весело", - заявила Зарема.
Португальский специалист Руй Витория работал на посту главного тренера "Спартака" с мая по декабрь 2021-го года. Под его руководством московская команда провела 26 матчей, в которых у Витории 9 побед, 6 ничьих и 11 поражений. Последним местом работы португальского наставника была сборная Египта, из которой он был уволен после вылета на стадии 1/8 финала Кубка Африканских Наций.
Ранее Руй Витория тренировал такие клубы, как "Аль-Наср", "Бенфика", "Витория Гимараэш" и "Пасуш де Феррейра".
По итогам 18-ти туров "Спартак" занимает 5-е место в чемпионате России с 30-ю очками в активе. Подопечные испанского тренера Гильермо Абаскаля отстают от лидера таблицы "Краснодара" на 8 очков.
Источник: "metaratings"
Зарема: Руй Витория – кандидат номер один в "Спартак", гештальт должен закрыться
Жена экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова призывает руководство "красно-белых" назначить португальца Руя Виторию на пост главного тренера.
Фото: официальный сайт РПЛ