- С Александром мы пересекались в сборной. Приятный человек, один из величайших игроков постсоветского поколения. Александр просто упустил время, чтобы стартовать в тренерской деятельности. Никогда не поздно, но сейчас будет сложнее. Впрочем, вообще не сомневаюсь, что у него как у тренера все может получится. Если придёт в российский футбол, футбол от этого выиграет. Что скажу, оказавшись перед Мостовым? Ох… Спрошу: "Как стать таким же великим?" Великим футболистом, имею в виду, ха-ха! - передаёт слова Бояринцева Sport24.
55-летний экс-полузащитник московского "Спартака", испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой завершил карьеру действующего игрока в 2005 году. Несмотря на многочисленные интервью о желании начать тренерскую деятельность, до сих пор Мостовой тренировал только в медиафутболе и в выставочных матчах. В настоящее время Александр проходит обучение на тренерскую лицензию.
45-летний экс-хавбек Денис Бояринцев сразу по завершении игровой карьеры в "Торпедо" стал ассистентом тренера второй команды чёрно-белых, а затем её главным тренером. Также в его тренерском резюме есть работа помощником в "Носте" и "КАМАЗе". В качестве главного тренера Бояринцев работал с ивановским "Текстильщиком", московской "Родиной", "Новосибирском" и саратовским "Соколом".
Бояринцев: Мостовой упустил время, чтобы стартовать в тренерах. Оказавшись перед ним, спрошу, как стать таким великим
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев высказал мнение об экс-хавбеке красно-белых Александре Мостовом.
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