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Шалимов – о Джикии в “Спартаке”: он не будет ничего мутить, будет ждать лета

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Популярный российский тренер Игорь Шалимов высказался о ситуации защитника Георгия Джикии в московском “Спартаке”.
Фото: ФК "Спартак"
– Ситуация для Джикии тревожная. Как я вижу ситуацию, играть у Абаскаля Георгий не будет. Авторитет у него огромный, но лидером в команде, когда не играешь, остаться тяжело. Уверен, что Джикия не будет ничего мутить, будет ждать лета.

Ранее стало известно о том, что защитник “Спартака” Георгий Джикия не останется в московском клубе, пока главным тренером красно-белых является Гильермо Абаскаль. Об этом на днях сообщил агент игрока сборной России Вадим Шпинев.

Напомним, 30 июня текущего года действующее трудовое соглашение Джикии с московским “Спартаком” подойдет к концу.

Источник: “РБ Спорт”

Шалимов Спартак Джикия Абаскаль
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