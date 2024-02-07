– Ситуация для Джикии тревожная. Как я вижу ситуацию, играть у Абаскаля Георгий не будет. Авторитет у него огромный, но лидером в команде, когда не играешь, остаться тяжело. Уверен, что Джикия не будет ничего мутить, будет ждать лета.
Ранее стало известно о том, что защитник “Спартака” Георгий Джикия не останется в московском клубе, пока главным тренером красно-белых является Гильермо Абаскаль. Об этом на днях сообщил агент игрока сборной России Вадим Шпинев.
Напомним, 30 июня текущего года действующее трудовое соглашение Джикии с московским “Спартаком” подойдет к концу.
Источник: “РБ Спорт”
Шалимов – о Джикии в “Спартаке”: он не будет ничего мутить, будет ждать лета
Популярный российский тренер Игорь Шалимов высказался о ситуации защитника Георгия Джикии в московском “Спартаке”.
Фото: ФК "Спартак"