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“СЭ”: “Балтика” арендует у “Рубина” Фамейе до конца сезона

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Нападающий “Рубина” Джоэль Фамейе продолжит карьеру в “Балтике”.
Фото: ФК "Рубин"
Как сообщает источник, в текущее трансферное окно Фамейе окажется в “Рубине”. Условия сделки между сторонами согласованы. Команда из Калининграда арендует Джоэля до конца текущего сезона. При этом не раскрывается, будет ли иметь “Балтика” право на выкупа форварда.

Напомним, в нынешнем сезоне Фамейе принял участие в 20 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

Источник: “СЭ”

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