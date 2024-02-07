Как сообщает источник, в текущее трансферное окно Фамейе окажется в “Рубине”. Условия сделки между сторонами согласованы. Команда из Калининграда арендует Джоэля до конца текущего сезона. При этом не раскрывается, будет ли иметь “Балтика” право на выкупа форварда.
Напомним, в нынешнем сезоне Фамейе принял участие в 20 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.
Источник: “СЭ”
“СЭ”: “Балтика” арендует у “Рубина” Фамейе до конца сезона
Нападающий “Рубина” Джоэль Фамейе продолжит карьеру в “Балтике”.
Фото: ФК "Рубин"