"Сразу видно, что достаточно настырный и боевой нападающий. В прессинге он очень настырный. Хочется пожелать ему как можно скорее влиться в коллектив и забивать как можно больше", - цитирует Умярова "Матч ТВ".
Напомним, что Угальде перешел в "Спартак" из "Твенте" за 13 миллионов евро без учета возможных бонусных выплат. Нападающий вышел на поле с первых минут в товарищеском матче с "Ростовом". Команда Гильермо Абаскаля после 18-ти сыгранных туров занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков. Московский клуб после зимней паузы сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Наиль Умяров - об Угальде: достаточно настырный и боевой нападающий
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров высказался о новичке клуба Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"