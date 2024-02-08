Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поделился мнением относительно потенциального подписания трудового соглашения с защитником сборной России и московского «Спартака» Георгием Джикией.
По словам Рыскина, Джикия будет интересен большому количеству клубов, так как является квалифицированным футболистом и лидером на поле.
«Конечно, рассмотрим вариант с подписанием Джикии, если у «Ростова» будет такой шанс», - передает слова Рыскина «Чемпионат».
Ранее в СМИ появлялась информация о заинтересованности в Джикии со стороны турецкого «Трабзонспора».
Спортивный директор "Ростова" Рыскин: рассмотрим вариант с подписанием Джикии
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поделился информацией о возможном подписании капитана «Спартака» Георгия Джикии.
Фото: Sport24