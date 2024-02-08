Матчи Скрыть

Кубок Франции

Новости
Руан
22:45
МонакоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
2 - 0 2 0
Торпедо2 тайм
Сочи
15:00
Славия СофияНе начат
Зенит
17:00
Шанхай ШэньхуаНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТорпедоНе начат
Динамо
17:00
ОренбургНе начат
Локомотив
17:30
УрартуНе начат

Спортивный директор "Ростова" Рыскин: рассмотрим вариант с подписанием Джикии

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поделился информацией о возможном подписании капитана «Спартака» Георгия Джикии.
Фото: Sport24
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поделился мнением относительно потенциального подписания трудового соглашения с защитником сборной России и московского «Спартака» Георгием Джикией.

По словам Рыскина, Джикия будет интересен большому количеству клубов, так как является квалифицированным футболистом и лидером на поле.

«Конечно, рассмотрим вариант с подписанием Джикии, если у «Ростова» будет такой шанс», - передает слова Рыскина «Чемпионат».

Ранее в СМИ появлялась информация о заинтересованности в Джикии со стороны турецкого «Трабзонспора».

Ростов Спартак Рыскин Джикия Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится