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Червиченко: трансфер Угальде? У "Спартака" просто испарились 15 миллионов

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Экс-президент "красно-белых" Андрей Червиченко оценил трансфер нападающего Манфреда Угальде из "Твенте" в "Спартак" в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Потенциал, который приобретает "Спартак", совершенно не усиливает команду. Тратятся огромные деньги, а всё без толку. Трансфер Угальде? У "Спартака" просто испарились 15 миллионов евро. На поле с "Ростовом" всё видели. Думаю, совсем недорого купленный, хоть и с громкой фамилией Роналдо, выглядел гораздо лучше, чем приобретение "Спартака" за такие деньги", - заявил Червиченко.

Трансфер нападающего нидерландского "Твенте" и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в московский "Спартак" стал самым дорогим приобретением российских команд в зимнее трансферное окно. Согласно условиям сделки, "Твенте" получил фиксированную сумму в размере 13-ти миллионов евро, которая может вырасти до 15-ти в случае активации различных бонусов.

"Ростов" подписал бразильца Роналдо из болгарского "Левски". Сумма трансфера 23-летнего вингера составила 2 миллиона евро. Вчера "Ростов" разгромил "Спартак" со счетом 3:0 в рамках Зимнего Кубка РПЛ. Угальде и Роналдо приняли участие в матче.

Источник: "Чемпионат"

Червиченко Спартак Угальде Российские трансферы Твенте
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