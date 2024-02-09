"Рад ли тому, что Мостовой пошёл учиться на тренера? Конечно! Саня, наверное, хочет начать сразу с команды РПЛ. Моё мнение, что можно попробовать и со Второй или Первой лиги. Ему есть чему научить молодое поколение", - приводит слова Аленичева Metaratings.
Александр Мостовой выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту и "Алавес", а также провел 50 матчей в составе сборной России и отличился 10-ю забитыми мячами. Российский специалист был одним из кандидатов на пост главного тренера "Енисея", но клуб в конечном итоге выбрал кандидатуру Андрея Тихонова. После 20-ти сыгранных туров красноярский клуб занимает десятую строчку в турнирной таблице Первой лиги и имеет в своем активе 24 очка.
Аленичев - о Мостовом: ему есть чему научить молодое поколение
Экс-игрок сборной России Дмитрий Аленичев высказался об Александре Мостовом.
Фото: "Матч ТВ"