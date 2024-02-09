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Гендир "Спартака" Малышев: с Джикией мы находимся в рабочих отношениях, но агенты не могут ставить условия клубу

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Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев высказался о Георгии Джикии.
Фото: "Матч ТВ"
"С Джикией мы находимся в рабочих отношениях. Он остается в клубе до лета и, надеюсь, поможет "Спартаку". Но скажу, что агенты не могут ставить условия такому клубу, как "Спартак", - цитирует Малышева Sport24.

В текущем сезоне Георгий Джикия принял участие в 9-ти матчах "Спартака" и не отметился голевыми действиями. Россиянин проиграл конкуренцию за место в стартовом составе новичку клуба Срджану Бабичу. Контракт Георгия с клубом истекает в конце текущего сезона. Агент игрока заявлял, что трудовое соглашение не будет продлено, если в клубе останется Абаскаль. Московский клуб ушел на зимнюю паузу, занимая пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Отставание от "Краснодара" - восемь очков.

Спартак Малышев Джикия
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